17/04/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價貶6點子，兩連跌，報6.8622
《經濟通通訊社17日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8622，較上個交易日跌6點子，兩連跌，較市場預測偏弱約420點，上個交易日報6.8616。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8622
|+6.00
|1歐元/人民幣
|8.0618
|-106.00
|100日圓/人民幣
|4.3012
|-35.00
|1港元/人民幣
|0.8770
|+6.80
|1英鎊/人民幣
|9.2573
|-226.00
|1澳元/人民幣
|4.9005
|-36.00
|1紐元/人民幣
|4.0300
|-131.00
|1新加坡/人民幣
|5.3751
|-57.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7415
|-138.00
|1加元/人民幣
|4.9923
|+150.00
|1人民幣/林吉特
|0.5778
|+1.30
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.1731
|+984.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3954
|+21.00
|1人民幣/韓元
|216.5600
|+48.00