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▷ 源杰科技股價超茅台成A股最高

▷ 廣東一季度進出口額2.54萬億創新高 More ▼ Less ▲

《神州經脈》滬指連升五個交易日後，今日（17日）稍微回吐，全日收跌0.1%報4051.43點，全周計則升1.64%；深成指揚0.6%，創業板指漲1.43%。滬深兩市成交額約2.4萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增839億元或者3.6%。分析人士指出，中國一季度經濟暫未受中東戰爭的明顯影響，二季度壓力可能逐步顯現，不過中國具備較強能力應對短期擾動，且一季度超預期增長為決策者提供緩衝空間，短期政策加碼刺激的緊迫性偏低，預計4月底中央政治局會議將保持定力。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8263，較上個交易日4時30分收盤價跌66點子，三連跌，全日在6.8224至6.8302之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8622，較上個交易日跌6點子，兩連跌，較市場預測偏弱約420點。*今日新聞精選*1. 對於中國駐日本大使館接連遭到恐怖威脅，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上指出，近年針對中國駐日外交機構的滋擾和挑釁不斷，近期更是出現自衛隊現役官員持刀闖館等一系列嚴重惡性事件。如果對此類案件輕描淡寫，甚至轉移視線，混淆是非，只會從惡如崩，產生更為嚴重的後果。中方再次敦促日方反思糾錯、徹查整改，給中方一個負責任交代。2. 國家發改委副主任王昌林今日在國新辦發布會上表示，大家非常關心中小學「春秋假」，要鼓勵更多有條件的地方積極探索。同時，要做好學生假期與家長帶薪年休假的銜接，增加親子遊、研學遊、假期托管等服務供給，讓家長有更多時間陪伴孩子出行。他表示，下一步，將深入實施提振消費專項行動，制定實施擴大消費「十五五」規劃，使居民有穩定收入能消費、沒有後顧之憂敢消費、消費環境優獲得感強願消費，更好發揮消費對經濟發展的基礎性作用。3. 國家市場監管總局網站今日發文通報稱，市監總局今日依法對上海尋夢信息技術有限公司（拼多多）、北京三快科技有限公司（美團）、北京京東三佰陸拾度電子商務有限公司（京東）、上海拉扎斯信息科技有限公司（原餓了麼，現淘寶閃購）、北京抖音科技有限公司（抖音）、浙江淘寶網絡有限公司（淘寶）、浙江天貓網絡有限公司（天貓）等7家電商平台「幽靈外賣」系列案，作出行政處罰決定，責令7家電商平台改正違法行為，暫停新增蛋糕店舖3至9個月不等，並處以罰沒款共計35.97億元。同時，對7家平台企業法定代表人和食品安全總監合計處以罰款1968.74萬元。4. 半導體芯片廠商源杰科技(滬:688498)今日收漲逾10%，報1445元，超越貴州茅台(滬:600519)成為A股新「股王」。今年以來，源杰科技累計漲幅125%。官網顯示，源杰科技成立於2013年1月28日，專注於進行高速的半導體芯片的研發、設計和生產，產品涵蓋從2.5G到50G磷化銦激光器芯片，擁有完整獨立的自主知識產權，從最終的使用場景來看，產品廣泛應用於光纖到戶、數據中心與雲計算、5G移動通信網絡等。5. 據《IT之家》報道，內地社交媒體上今日有多位網友發布視頻稱，在高德地圖樓下遇到高德機器狗過馬路和買奶茶。機器狗身上印有高德地圖logo，它不但會自己等紅燈過馬路，行走期間遇到路人還會主動避讓。視頻又顯示，高德機器狗能自己走進奶茶店內，並告知店員要取的訂單號碼，店員將奶茶交給機器狗之後，它就自己出門走回高德總部。高德相關負責人日前表示，高德已在具身智能領域開展深入布局，預計近期將有首款四足機器人發布。6. 海關總署廣東分署副主任馮國清今日在新聞發布會上公布，今年一季度，廣東貨物貿易進出口總值2.54萬億元，同比增長19.4%，進出口規模首次突破2.5萬億元，創季度歷史新高，增速領跑全國及主要省市。其中，出口1.53萬億元，增長14.3%；進口1.01萬億元，增長27.8%，季度進口規模首次突破萬億元。7. 據《央視新聞》報道，從國家標準委處了解到，中國在國際標準化組織(ISO)成功立項具身智能領域全球首項國際標準《人形機器人數據集》，並推動成立了首個由中國專家擔任召集人的工作組。國際標準化組織機器人技術委員會國內技術對口單位負責人王振林介紹稱，過去，全球各個企業、實驗室各自為其機器人編寫「教材」，相互之間無法理解和借鑒，形成「信息孤島」。此次中國牽頭制定國際標準，旨在為人形機器人數據集的採集、存儲和標註統一編寫規範。8. 據《彭博》援引知情人士透露，一名聲稱持有萬科4月23日到期人民幣債券逾10%佔有率的債券持有人，正敦促萬科提高其擬議「部分兌付+展期」方案的確定性。萬科本月早些時候提議，對規模20億的中期票據「23萬科MTN001」在到期日償付40%本金，並將剩餘60%本金展期一年。該方案需獲得超過90%持有人的支持，方能生效。知情人士稱，上述債權人在今日舉行的持有人會議上表示不反對萬科提出的「40%-60%」展期框架，但希望就展期部分獲得更好的償付保障。(jq)