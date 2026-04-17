17/04/2026 11:13

【ＡＩ】長江存儲首季收入據報超200億元同比翻倍，正加速擴產

《經濟通通訊社17日專訊》據《界面新聞》從產業鏈人士處獲悉，由於龐大存儲芯片訂單湧入，武漢長江存儲正以最快速度擴展產能。一名存儲芯片產業鏈核心人士透露，長江存儲在今年一季度收入已超過200億元人民幣，同比去年翻倍增長，其NAND（閃存）芯片產量的全球市場份額已超過10%，逼近全球第三，「後面的利潤會更爆炸」。



上述人士還透露，為了保證產能，長江存儲除了今年建成一座新廠外，還將再建兩座工廠，目前工廠建築已竣工。預計全部投產後，總產能將翻一番以上，單廠月產能有望達到10萬片，「可以說是史詩級擴產」。《界面新聞》就此向長江存儲求證但未獲回覆。



*國產儲存芯片廠積極擴產*



報道並指出，存儲芯片供需矛盾持續加劇，推動多個國產存儲芯片廠加快擴產。昌紅科技(深:300151)一名內部人士表示，AI應用帶動存儲芯片的擴產，國產供應商開始承擔更多任務，而日本信越化學、美國應特格(Entegris)等海外廠商受制於產能及交期，在緊急需求下響應較慢。(wn)