17/04/2026 15:28

【ＡＩ】中國牽頭制定具身智能領域全球首項國際標準《人形機器人數據集》

《經濟通通訊社17日專訊》據《央視新聞》報道，從國家標準委處了解到，中國在國際標準化組織(ISO)成功立項具身智能領域全球首項國際標準《人形機器人數據集》，並推動成立了首個由中國專家擔任召集人的工作組。



國際標準化組織機器人技術委員會國內技術對口單位負責人王振林介紹稱，如果將人形機器人比作一個正在學習的人，數據集便是「教材」和「訓練題庫」，主要包含環境感知數據、本體狀態數據以及人類示範的數據。過去，全球各個企業、實驗室各自為其機器人編寫「教材」，相互之間無法理解和借鑒，形成「信息孤島」。此次中國牽頭制定國際標準，旨在為人形機器人數據集的採集、存儲和標註統一編寫規範。



據介紹，此次立項的國際標準參考了中國在研的人形機器人數據集系列國家標準，來自全球主要國家的專家將攜手參與後續研製。標準遵循「全、實、安」三大原則：「全」指覆蓋數據全生命周期；「實」指確保數據來源於真實場景，直面現實世界的複雜性；「安」指從標準制定之初便將數據安全、隱私保護等要求貫穿其中。(wn)