17/04/2026 11:06

【ＡＩ】AI出行助理「龍蝦出行」全球首發，已完成近億元天使輪融資

《經濟通通訊社17日專訊》據內媒報道，AI出行品牌「龍蝦出行」(RideClaw.ai)近日宣布完成近億元人民幣天使輪融資，同時全球首發深度集成OpenClaw開源框架的AI個人出行助理。



據介紹，「龍蝦出行」旨在通過自然語言交互與智能決策，重塑全球用戶出行體驗。團隊表示，其類似「出行版Manus」，專注打車、訂機票酒店及行程規劃等出行領域，核心邏輯為用戶輸入意圖，AI完成識別、比價、規劃及下單，依託OpenClaw開源生態與出行場景聚焦，實現「越用越懂你」的偏好閉環。



龍蝦出行由嘟嘟智行、AI頂尖科學家及原生技術團隊聯合打造，核心成員來自Meta、Amazon Zoox、Lyft L5、Kimi、騰訊等企業，以及QS TOP20高校教授、清華與新南威爾士大學博士組成的算法團隊，覆蓋技術研發、產業運營、算法優化等全領域。(jq)