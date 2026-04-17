17/04/2026 13:45

【ＡＩ】高德機器狗首度現身街頭：過馬路會等紅綠燈，自己去取奶茶

《經濟通通訊社17日專訊》據《IT之家》報道，內地社交媒體上今日有多位網友發布視頻稱，在高德地圖樓下遇到高德機器狗過馬路和買奶茶。從視頻中看到，機器狗身上印有高德地圖logo，它不但會自己等紅燈過馬路，行走期間遇到路人還會主動避讓。



視頻又顯示，高德機器狗能自己走進奶茶店內，並告知店員要取的訂單號碼，店員將奶茶交給機器狗之後，它就自己出門走回高德總部。



高德相關負責人日前表示，高德已在具身智能領域開展深入布局，並積極探索四足機器人、人形機器人等硬件產品形態，預計近期將有首款四足機器人發布。



知情人士曾透露，人形機器人、機器狗等產品形態均在高德具身業務部的探索方向之中。同時，高德已構建業內最大規模的具身導航數據引擎，並在長程複雜任務處理能力上，取得了突破性進展。



高德於3月31日宣布正式全量開源ABot-M0，官方稱這是全球首個基於統一架構的機器人具身操作基座模型，可實現一個「通用大腦」適配多種形態的具身機器人。(jq)