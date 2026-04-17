17/04/2026 14:52
【聚焦數據】廣東首季進出口破2.5萬億增逾19%，創季度歷史新高
《經濟通通訊社17日專訊》據《南方日報》報道，廣東省人民政府新聞辦公室今日舉行新聞發布會。海關總署廣東分署副主任馮國清在會上公布，今年一季度，廣東貨物貿易進出口總值2.54萬億元（人民幣．下同），同比增長19.4%，進出口規模首次突破2.5萬億元，創季度歷史新高，增速領跑全國及主要省市。其中，出口1.53萬億元，增長14.3%；進口1.01萬億元，增長27.8%，季度進口規模首次突破萬億元。
從季度看，廣東進出口已連續11個季度保持同比正增長，份額、增量、貢獻均居全國首位。從月度看，1月、2月、3月增速均超過兩位數，連續14個月保持同比正增長；1月份、3月份單月進出口規模均超過9000億元，分別達9071.9億元、9078.4億元，接連創下月度歷史新高。(jq)
從季度看，廣東進出口已連續11個季度保持同比正增長，份額、增量、貢獻均居全國首位。從月度看，1月、2月、3月增速均超過兩位數，連續14個月保持同比正增長；1月份、3月份單月進出口規模均超過9000億元，分別達9071.9億元、9078.4億元，接連創下月度歷史新高。(jq)