17/04/2026 09:38

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市貶53點子，報6.8250

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8622，較上個交易日跌6點子，兩連跌，較市場預測偏弱約420點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開53點子，報6.8250，上個交易日即期匯率收盤報6.8197。



市場人士稱，美伊戰爭若不進一步升級，市場將逐漸脫敏，焦點逐漸重回經濟基本面。由於美元仍存調整壓力，人民幣預計還有一定反彈空間。



申萬宏源報告認為，年內美聯儲加息預期不強壓制下，美元反彈相對溫和，使得人民幣面臨的外部壓力不大；而地緣衝突或抬升全球能源安全溢價，並通過強化中國新能源產業的出口優勢，支撐人民幣中長期升值。(jq)