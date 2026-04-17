17/04/2026 16:34

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收跌66點子，三連跌報6.8263

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8263，較上個交易日4時30分收盤價跌66點子，三連跌，全日在6.8224至6.8302之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌43點子，報6.8268。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8622，較上個交易日跌6點子，兩連跌，較市場預測偏弱約420點。



市場人士稱，美伊戰爭朝著達成協議的方向發展，但期間仍存不確定性，美元調整空間暫時受限，除非有更多利好消息出台。



瑞典北歐斯安銀行(SEB)最新觀點認為，中國在應對能源中斷方面準備的更充分，人民幣成為這波衝擊中表最好的貨幣之一，即便美元在後續並未大幅下跌，未來人民幣兌美元匯率或仍向6.75靠近。(jq)