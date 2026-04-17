17/04/2026 10:22
【聚焦數據】內地首季金融業GDP增6.5%，房地產業跌0.1%
《經濟通通訊社17日專訊》國家統計局公布2026年一季度國內生產總值(GDP)初步核算結果，其中，金融業GDP絕對額為27225億元（人民幣．下同），同比增6.5%，增速較上季擴大3.2個百分點；房地產業20326億元，同比下跌0.1%，降幅較上季收窄0.9個百分點。
租賃和商務服務業為16209億元，同比增12.2%，增速在一季度統計項目之中最高，但較上季放緩0.5個百分點；其次為信息傳輸、軟件和信息技術服務業，增長10.6%，增速較上季略微放緩0.1個百分點，GDP絕對額為20444億元。
*首季建築業GDP跌3.8%，製造業增6.3%*
工業GDP絕對額為103388億元，同比增6.1%，其中製造業86960億元，增6.3%，增幅較上季擴大1.2個百分點。
建築業GDP絕對額為13632億元，同比跌3.8%，跌幅較上季擴大1.3個百分點。
住宿和餐飲業絕對額為6055億元，同比增4.3%，增幅較上季放緩1.3個百分點。(sl)
租賃和商務服務業為16209億元，同比增12.2%，增速在一季度統計項目之中最高，但較上季放緩0.5個百分點；其次為信息傳輸、軟件和信息技術服務業，增長10.6%，增速較上季略微放緩0.1個百分點，GDP絕對額為20444億元。
*首季建築業GDP跌3.8%，製造業增6.3%*
工業GDP絕對額為103388億元，同比增6.1%，其中製造業86960億元，增6.3%，增幅較上季擴大1.2個百分點。
建築業GDP絕對額為13632億元，同比跌3.8%，跌幅較上季擴大1.3個百分點。
住宿和餐飲業絕對額為6055億元，同比增4.3%，增幅較上季放緩1.3個百分點。(sl)