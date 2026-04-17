17/04/2026 16:32

【ＡＩ】領益智造北京超級工廠首批人形機器人正式下線交付

《經濟通通訊社17日專訊》領益智造(深:002600)北京具身智能超級工廠首批人形機器人下線儀式今日在北京亦莊小米產業園舉行，天工Ultra、天工3.0等人形機器人產品正式下線交付。《上海證券報》報道，這標誌著領益智造首個具備高自動化、高兼容性、全鏈條的具身智能超級工廠正式進入規模化交付階段。



據介紹，北京具身智能超級工廠是領益智造全球四大具身智能製造基地的首座標桿工廠，打造了從核心零部件-關節模組-整機組裝-整機測試的全鏈條一站式智造解決方案。工廠規劃2026年實現1萬台（套）產能，2027年提升至2萬台（套），2030年達到50萬台（套）年產能，並與公司東莞、成都、鄭州、海外基地協同聯動，構建覆蓋全球的具身智能製造網絡。(sl)