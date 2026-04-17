17/04/2026 17:10
《行業數據》遊戲工委：首季中國遊戲市場銷售收入同比增逾13%
《經濟通通訊社17日專訊》中國音數協遊戲工委今日發布2026年第一季度中國遊戲產業季度報告。2026年第一季度，中國遊戲市場實際銷售收入971.72億元（人民幣．下同），環比增長2.54%，同比增長13.38%。
其中，中國移動遊戲市場實際銷售收入676.23億元，環比增長0.36%，同比增長6.28%；中國客戶端遊戲市場實際銷售收入249.76億元，環比增長11.17%，同比增長39.38%。
*海外市場銷售收入同比增超三成*
中國自主研發遊戲中，國內市場實際銷售收入831.15億元，環比增長7.25%，同比增長17.29%；海外市場實際銷售收入63.31億美元，環比增長6.23%，同比增長31.76%。(sl)
其中，中國移動遊戲市場實際銷售收入676.23億元，環比增長0.36%，同比增長6.28%；中國客戶端遊戲市場實際銷售收入249.76億元，環比增長11.17%，同比增長39.38%。
*海外市場銷售收入同比增超三成*
中國自主研發遊戲中，國內市場實際銷售收入831.15億元，環比增長7.25%，同比增長17.29%；海外市場實際銷售收入63.31億美元，環比增長6.23%，同比增長31.76%。(sl)