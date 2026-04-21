21/04/2026 10:46

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▷ 全球原油及石油產品庫存或減9億桶

▷ 庫存或降至8年來最低水平 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社21日專訊》花旗發表研究報告指出，未來一周對能源市場至關重要，因為美國/以色列與伊朗的停火協議將於4月22日（周三）到期。分析師預計，若本周達成諒解備忘錄（MOU）或延長停火協議，全球原油和石油產品庫存將減少約9億桶，這將使庫存降至8年來的最低水平。報告指出，若本周簽署諒解備忘錄或延長停火協議，霍爾木茲海峽的石油流動和生產將在5月逐漸恢復，到6月底達到中斷前的水平，預計全球原油和石油產品庫存將減少約9億桶。這包括已實現的約5億桶庫存下降，以及與生產恢復延遲、物流限制和衝突相關損壞有關的額外約4億桶預期損失。這將使庫存降至8年來的最低水平。若霍爾木茲海峽的石油流動再中斷一個月，總損失可能增至約13億桶，在此情境下，油價可能接近2026年第二季度/第三季度/第四季度110美元/90美元/80美元。若能源基礎設施中斷再延長兩個月，將意味著損失約17億桶，使全球原油和石油產品庫存降至有記錄以來的最低水平（基於約25年的數據），油價可能達到花旗看漲情境下的2026年第二季度/第三季度/第四季度130美元/130美元/100美元。花旗傾向於認為本周將簽署諒解備忘錄或延長停火協議，可能演變為更廣泛的協議。然而，他們也準備好在談判本周失敗的情況下轉向更長期的中斷情境。每過一天，全球實際消耗約1300萬桶/日的原油和石油產品。*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。