22/04/2026 10:13

《外資精點》瑞銀：紫金首季業績符合預期，惟削目標價5%

《經濟通通訊社22日專訊》瑞銀發表研究報告指出，紫金(02899)今年首季純利佔瑞銀全年預測的24%，符合該行預期；同時佔市場共識的26%。



瑞銀維持紫金「買入」評級，但將目標價由60元下調至57元，減幅5%，以反映銅單位成本上升及該行黃金策略師最新的黃金價格預測。



瑞銀認為，紫金的業績表現良好，顯示其持續的盈利增長。目前紫金的2026年預測市盈率為10.5倍。瑞銀重申紫金為其首選股，看好其強勁的執行記錄和合理的估值。(rh)



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