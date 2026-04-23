23/04/2026 10:32

《外資精點》花旗上調周大福目標價4%至16.7元，第四財季同店銷售增長勝預期

《經濟通通訊社23日專訊》花旗上調周大福(01929)目標價3.7%，由16.1元上調至16.7元，維持「買入」評級，並給予30天短期上行觀點。



花旗發表研究報告指出，周大福截至3月底止第四財季同店銷售增長表現優於預期，反映自3月以來隨著金價回落，重量計價黃金產品需求復甦強勁。



而且香港及澳門銷售增長較預期快，受惠於價格差距擴大，該行預計這一趨勢將加速。管理層亦對實現2026財年指引充滿信心，並對2027財年前景持樂觀態度，品牌轉型策略執行良好。



該行將周大福2026至2028財年純利預測上調3%至5%，以12倍預期市盈率及7%股息率計算，認為公司估值具吸引力。(rh)



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