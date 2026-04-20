26,361.07
+200.74
(+0.77%)
4,082.13
+30.70
(+0.758%)
4,757.44
+28.77
(+0.608%)
14,966.75
+81.33
(+0.546%)
75,070.2900
+1,268.4900
(1.719%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
20/04/2026 17:05
歐元兌美元報1.1762，德國3月PPI按月升2.5%高於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.294
|98.098
|0.196
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.96/00
|158.91/95
|158.62/66
|歐元/美元
|1.1760/64
|1.1760/64
|1.1764/68
|英鎊/美元
|1.3496/00
|1.3502/06
|1.3515/19
|美元/瑞郎
|0.7818/22
|0.7817/21
|0.7816/82
|美元/加元
|1.3691/95
|1.3691/95
|1.3692/96
|澳元/美元
|0.7148/52
|0.7148/52
|0.7169/73
|紐元/美元
|0.5869/73
|0.5868/72
|0.5882/86
|美元/人民幣
|6.8179/83
|6.8192/96
|6.8175/79
|美元/港元
|7.8328/32
|7.8327/31
|7.8317/21
*上述報價只供參考用