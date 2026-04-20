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20/04/2026 09:07
美匯指數報98.275，美聯儲理事沃勒對減息態度謹慎指戰事或長期推高通脹
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.275
|98.098
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.24/28
|159.05/09
|158.62/66
|歐元/美元
|1.1723/27
|1.1752/56
|1.1764/68
|英鎊/美元
|1.3457/61
|1.3491/95
|1.3515/19
|美元/瑞郎
|0.7890/94
|0.7826/30
|0.7816/82
|美元/加元
|1.3841/45
|1.3697/01
|1.3692/96
|澳元/美元
|0.7066/70
|0.7144/48
|0.7169/73
|紐元/美元
|0.5836/40
|0.5874/78
|0.5882/86
|美元/人民幣
|6.8248/52
|6.8197/01
|6.8175/79
|美元/港元
|7.8302/06
|7.8308/12
|7.8317/21
上述報價只供參考用