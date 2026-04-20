20/04/2026 08:31

【中東戰火】伊朗戰火進入第8周，伊朗拒參與次輪談判，稱為戰火重燃做好準備

《經濟通通訊社20日專訊》據伊朗伊斯蘭共和國通訊社(IRNA)報道，伊朗已拒絕參加第二輪美伊談判。伊朗媒體更引述該國軍方稱，德黑蘭將很快對美國武力扣押伊朗貨輪的行動作出回應，並稱已為戰火重燃做好準備。



此前，美國總統特朗普周日表示，美國代表正前往伊斯蘭堡參加關於伊朗問題的談判。美國常駐聯合國代表沃爾茨聲稱，美伊談判將在未來24小時內恢復。



不過，美國海軍隨後在阿曼灣向一艘伊朗貨船開火，並將該船扣押，這是美軍實施海上封鎖一周以來發生的首次重大衝突。



特朗普在社交媒體發帖稱：「今天，一艘長近900呎，重量幾乎與一艘航空母艦相當的，名為Touska的伊朗籍貨船，試圖突破我們的海上封鎖，我們沒讓他們有好果子吃。」(jf)