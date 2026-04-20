20/04/2026 13:21

【外圍經濟】對AI樂觀預期力壓美伊和談陰影，新興市場股票抹去戰爭造成的跌幅

《經濟通通訊社20日專訊》隨著人工智能交易樂觀情緒周一（20日）提振亞洲股市，新興市場股票指數也完全抹去伊朗戰爭造成的跌幅。



MSCI新興市場指數周一上漲0.9%，超過了2月27日收盤時的1610.70點。市場分析認為，盡管美伊和平談判的進展仍存疑慮，霍爾木茲海峽周末再次關閉，但地緣政治緊張局勢已較3月大幅緩和。



*韓國股市觸及7周高位*



韓國股市周一上漲逾1%，觸及逾七周高位，受晶片和電池制造商股價上漲帶動，盡管投資者仍在密切關注中東局勢。



與此同時，新興市場貨幣走弱。周一早盤韓元領跌新興市場貨幣，一度下跌1.5%，創一個多月以來最大跌幅。馬來西亞林吉特等區域主要貨幣也出現下跌。(jf)