20/04/2026 13:51

【外圍經濟】日本央行議息前公布調查，日本家庭預計一年後通脹增至11.4%

《經濟通通訊社20日專訊》日本央行周一（20日）公布的調查顯示，日本家庭預計1年後的平均通脹率將達到11.4%，中位數為10%。



日本家庭面對通脹壓力加劇，導致非必需性支出減少。與1年前相比，受訪者減少了在外就餐、服裝和旅游方面的支出。同期，他們在食品和洗滌劑等其他日用品上的支出有所增加。



據調查，高達83.7%的日本家庭預計1年後價格將繼續上漲，前值為86%。82.6%的日本家庭預計5年後價格將上漲，前值83%。



日本央行定於下周舉行議息會。儘管通脹風險加劇，但隔夜指數掉期市場預期4月份加息的可能性僅為18%。(jf)