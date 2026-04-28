20/04/2026 15:02

【ＡＩ】ChatGPT周活躍用戶逼近10億關口，約七成使用者非專業用途

《經濟通通訊社20日專訊》據OpenAI最新公布的數據，旗下人工智能聊天機械人ChatGPT全球周活躍用戶已增至9億，較2025年10月公布的8億再增1億，意味距離10億用戶里程碑僅一步之遙。



除用戶規模持續攀升外，ChatGPT的用戶結構亦出現明顯轉變。OpenAI在2025年9月發表的消費者使用研究指出，在可按姓名判斷性別的用戶樣本中，典型女性姓名佔比已由2024年1月的37%，升至2025年7月的52%，反映平台早期以男性為主的格局正逐步逆轉。



OpenAI同時指出，ChatGPT約七成消費者使用場景屬非工作用途，主要集中於實用指引、資訊查詢及寫作，顯示其角色已由單一生產力工具，延伸至日常生活決策與內容處理平台。(kk)