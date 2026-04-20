20/04/2026 16:01

【中東戰火】伊朗總統主張外交解決衝突，但仍未決定是否返回談判桌

《經濟通通訊社20日專訊》伊朗總統佩澤希齊揚周一表示，必須動用一切理性與外交渠道緩和緊張局勢，不過德黑蘭方面仍未正式宣布是否重返談判桌。



佩澤希齊揚說：「在堅定對抗威脅的同時，必須動用一切理性與外交渠道緩和緊張局勢。」



美國總統特朗普此前稱，美國將於周一派遣代表團前往巴基斯坦，在周二停火到期前舉行和平談判。但伊朗通訊社表示，只要美國仍維持海上封鎖，伊朗談判代表就不會前往伊斯蘭堡。



中國外交部發言人郭嘉昆表示：「霍爾木茲海峽局勢敏感復雜，我們對美方強制截停有關船只表示關切。希望有關方以負責任的態度恪守停火協定，避免激化矛盾、加劇局勢緊張，為海峽通行恢復正常提供必要條件。」(jf)