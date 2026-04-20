20/04/2026 10:41

《宏觀脈動－吳永強》美伊停火脆弱，美元避險需求減但未全退

《宏觀脈動》美伊衝突在2月28日爆發後，市場避險情緒升溫，美元頓成資金避風港。然而，隨著美伊兩國達成暫時停火並就長期和平協議展開磋商，逐險情緒重臨，資金流出美元重歸風險資產的懷抱，導致美匯指數在過去兩星期累挫近2%。



市場定價邏輯很簡單，就是衝突最壞時刻已經過去，美元避險溢價理應回歸至衝突之前。惟這邏輯成立的前提是暫時停火能有效轉化為持久和平，而這恰恰是目前脆弱的假設。君不見上周五（17日）伊朗外交部長阿拉格齊宣布霍爾木茲海峽開始對所有商船開放後，伊朗革命衛隊旋即又以美國違反停火協議為由，再次封鎖海峽。



停火僅代表軍事行動暫停，並不等同於雙方在核心分歧上取得突破。事實上，自停火以來，兩國談判尚未見實質進展。在首輪談判未達共識後，美國總統特朗普隨即下令對伊朗實施海上封鎖，局勢從「脆弱停火下的談判博弈」滑向「談判失敗後的封鎖對峙」。目前要觀看本周展開的次輪談判能否如期進行，甚至會否為市場帶來確切的好消息。



美伊兩國短期能否達成長期協議的不確定性仍高，雖然美國總統特朗普多次宣稱衝突快將完結，但外媒亦引述海灣國家和歐洲的官員指，和談或需時長達6個月，預測平台Polymarket亦顯示，兩國在5月底或6月底始能達成永久和平協議的機率較高。因此，美伊兩國短期就算談判未有破裂，但若遲遲未能達成共識，甚至出現且戰且談的局面，美元的避險需求或未真正消退。



退一步說，即使美伊衝突確實進一步緩和，美元亦不太可能如市場預期般持續走弱，原因在於衝突對全球能源供應的衝擊具有顯著的滯後性。由於全球石油供應短期內難以回復常態，我們預期油價在第二季將維持在每桶90美元附近的較高水平。油價高企的直接後果是通脹預期升溫，通脹預期升溫反過來限制了美國聯儲局的減息空間。雖然歐洲及英國同樣承受油價衝擊而有加息需要，但其經濟面較弱，面臨滯脹風險更高，央行在加息與保經濟之間面對更大的兩難，貨幣政策空間受限下，最終未必能如市場預期般進取加息，令美元與歐元和英鎊等息差距離或較難明顯收窄。



整體來說，市場對美伊衝突的壞消息之敏感度確實是愈來愈低，但我們認為美匯指數已反映了對衝突平息的大部分樂觀憧憬，故美匯指數再進一步出現大幅回落，甚至重回第一季度時曾低見96水平的機會不太大。另一方面，由於我們亦相信美伊衝突最壞情況已經過去，美匯指數重上並長期維持100水平的機會也不大。



從更長期視野來看，美元面臨的真正挑戰並非一場衝突的勝敗，而是近年美國在環球地緣政治環境所累積的信任損耗。從去年貿易戰到今次的美伊衝突，均令投資者對過分集中美元資產的風險之擔心有所上升。故此，無論今次中東變局最終結局如何，美國在其中表現出的戰略掌控力和信譽之下滑已成定局，預期「去美元化」的趨勢在大局已定後將會重燃，投資者尋求多元布局的需求將持續上升。《東亞銀行投資策略師 吳永強》



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