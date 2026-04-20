20/04/2026 12:30

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▷ 紐約期油單日跌11%後反彈5%，布蘭特期油漲7.9%

▷ 中石油、中海油、中石化股價逆市下跌 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社20日專訊》霍爾木茲海峽局勢反覆，上周五（17日）傳出伊朗無條件全面開放海峽，但至周末美國海軍武力扣押一艘伊朗船隻，伊朗指美國違反停火承諾，再度宣布封鎖霍爾木茲海峽，令美伊舉行次輪和談面臨變數。油價因而急跌急彈，上周五紐約期油單日急跌超過11%，但今早反彈逾5%至約87美元，惟中石油(00857)仍逆市跌逾2%，中海油(00883)及中石化(00386)亦偏軟。油價如此大上大落下，「三桶油」應如何部署？*美軍開火扣押伊朗貨輪油價反彈逾5%，分析：或逐步升至105至115美元*上周五傳出伊朗無條件全面開放霍爾木茲海峽，紐約期油單日急跌超過11%報83.85美元，布蘭特期油亦跌逾9%報90.28美元。但至周末伊朗方面指美國對與伊朗有關的船隻實施封鎖，違反停火承諾，宣布再度封鎖霍爾木茲海峽。美國總統特朗普表示，一艘懸掛伊朗國旗的貨船在駛離霍爾木茲海峽後未理會停船警告，美國海軍在阿曼灣向其開火，在船身炸開一個洞，並將該船扣押。另方面，白宮指副總統萬斯等美方官員周二（21日）將在伊斯蘭堡與伊朗談判，但伊朗媒體稱，伊朗拒絕參加與美國的第二輪談判。伊方強調，只要海上封鎖持續，談判就不會進行。另以色列在停火期內再次對黎巴嫩發動打擊。今早紐油反彈逾5%至約87美元，布油一度大漲7.9%至97.50美元。芝加哥Karobaar Capital LP首席投資官Haris Khurshid表示，「如果情況繼續這樣發展下去，油價可能逐步上漲至105至115美元左右，但期間會受到各種新聞的影響而出現很多波動。」而根據彭博彙整的船舶追蹤數據，截至倫敦時間周日（19日）下午，尚未觀察到有船隻通過霍爾木茲海峽。至少有13艘油輪在周六（18日）折返波斯灣，放棄離開的嘗試。*高盛：單純押注油價上漲策略風險提高，市場更適合關注波動性機會*另高盛大宗商品研究主管Daan Struyven團隊上周五發布報告指，2026年布蘭特原油與紐約原油全年均價預測仍維持在每桶83美元與78 美元。該行核心假設依然是波斯灣原油供應將在5月中旬前逐步恢復，但目前相關進展仍在觀察階段，尚未完全實現。高盛指，從走勢來看，油價高點可能出現在2026年第二季，布蘭特原油均價約每桶90美元、紐約原油約87美元，之後隨供應逐步回穩，價格可能在下半年回落。不過，與高盛先前報告相比，該投行對風險結構的評估已出現變化，投資邏輯已變。過去偏向油價上行的判斷，已調整為「雙向風險」。一方面，若供應中斷時間延長或衝突升溫，油價仍可能上漲；另一方面，若談判進展順利或需求轉弱，油價則面臨下行壓力。在供給面，高盛下修對波斯灣減產規模的估計，認為實際減產幅度低於先前預期，部分原因在於區域內庫存能力較高，使短期供應衝擊較為緩和。這也意味，即使運輸受阻，其對全球供應的影響可能沒有市場原先預期那麼劇烈。需求方面，高盛指石油消費出現轉弱跡象，尤其集中在航空燃油與石化原料領域。高油價環境下，消費與生產端均出現調整，進一步壓抑需求表現。部分新興市場亦因價格敏感度較高，承受更大壓力。高盛認為，在當前環境下，單純押注油價上漲的策略風險已提高，市場更適合關注波動性機會，例如透過衍生性商品進行風險對沖或價差交易。*星展：中石油為最佳石油替代投資，升目標價至12.2元*此外，星展上周發表研報指，中石油是中國最大的綜合石油巨頭，在推動國家碳中和政策及能源轉型中扮演關鍵角色，視其為最佳的石油替代投資。預期在油價高企及下游業務復甦的帶動下，中石油今年盈利將上升並維持高位，支持其資本開支及股息派發。以約50%至55%派息比率計算，預期未來兩年的股息殖利率將達到5%。星展指，中石油股價表現優於同業，年初至今升超過26%，主要歸因於其更具韌性和穩定的盈利。預計2026年油價將維持於每桶75至80美元的高位，明年才回落至65至70美元，而隨著政府推動淘汰低效「茶壺」煉油廠，下游業務的產能過剩壓力可望緩解，帶動該業務逐步復甦。該行上調中石油今明兩年盈測9%及1%，並按分類加總估值法(SOTP)上調目標價至12.2元，維持「買入」評級。*黃偉豪：三桶油與油價關連性不算大，首選中石化現價可分段吸*胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪認為，油價短期可能仍會較波動，對「三桶油」股價某程度上會有一定影響，但若以實際關連性來看，「三桶油」與油價關連性不致很高，所以油價波動對其會有影響，但未致會跟足油價走勢，故對「三桶油」看法未至於太負面，始終若從好方面看，三隻股份都有很好的派息分紅條件，即具有「中特估」元素，畢竟港股市場的投資者都很喜歡收息類股份，若此點沒特別大改變，對「三桶油」不會看得太淡，仍值得做些中長線配置。至於揀哪一隻較好？黃偉豪指，以現時角度來看，中石化可開始留意，因見此輪油價因戰事而飆升期間，中石化於「三桶油」中股價明顯跑輸，中石油較強勢，但始終局勢有機會慢慢向好，油價可能回至較低水平，雖然未必一下子回到開戰前位置，但若一旦油價回落，對中石化會較利好，因其業務面偏下游。而另一概念則是炒作內地經濟的穩定性，畢竟內地第一季GDP相比大家年初估計確實表現不錯，這點對中石化較正面，因其偏向下游業務，與經濟關連性較高。因此，若現時才吼油股，揀中石化可能較好，其股價現已回至4.5元附近，可以分階段吸納，當然要有準備偏於中線部署，先上望5元以上。中石油半日跌2.71%收報10.4元，中海油跌0.37%報26.88元，中石化跌0.66%報4.54元。其他石油相關股表現各異，山東墨龍(00568)升1.69%報8.45元，聯合能源(00467)跌1.92%報0.51元，中石化油服(01033)無升跌報0.82元，中海油服(02883)跌1.91%報8.75元，百勤油服(02178)升3.57%報0.232元。F三星原油期(03175)則跌1.74%報9.6元。撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉