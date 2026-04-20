26,361.07
+200.74
(+0.77%)
4,082.13
+30.70
(+0.758%)
4,757.44
+28.77
(+0.608%)
14,966.75
+81.33
(+0.546%)
74,954.1400
+1,152.3400
(1.561%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
20/04/2026 15:03
美元兌人民幣報6.8200，內地4月1年期及5年期LPR維持不變
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.286
|98.098
|0.188
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.87/91
|158.97/01
|158.62/66
|歐元/美元
|1.1763/67
|1.1747/51
|1.1764/68
|英鎊/美元
|1.3503/07
|1.3481/85
|1.3515/19
|美元/瑞郎
|0.7819/23
|0.7831/35
|0.7816/82
|美元/加元
|1.3694/98
|1.3698/02
|1.3692/96
|澳元/美元
|0.7154/58
|0.7141/45
|0.7169/73
|紐元/美元
|0.5872/76
|0.5863/67
|0.5882/86
|美元/人民幣
|6.8198/02
|6.8218/22
|6.8175/79
|美元/港元
|7.8320/24
|7.8323/27
|7.8317/21
上述報價只供參考用