20/04/2026 19:00

《再戰明天》美聯儲主席候選人沃什提名聽證會召開，中聯通紫金公布業績

《經濟通通訊社20日專訊》美聯儲主席候選人沃什提名聽證會召開，以及中聯通紫金公布業績，料為周二（21日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，韓國總統李在明夫婦對越南進行國事訪問（至24日）。周二本港時間3:00pm，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。晚上10:00pm，美國參議院金融委員會就提名沃什為下任美聯儲主席召開聽證會。



*英國公布失業率，美國公布零售銷售等數據*



數據方面，周二（21日）2:00pm（本港時間．下同），英國公布3月失業率。8:30pm，美國公布3月零售銷售，月率升幅料由0.6%擴大至1.4%。10:00pm，美國公布3月成屋待完成銷售，月率料維持不變。



在本港，明日公布業績的公司有:中國聯通(00762)、紫金礦業(02899)等。



此外，明日聚水潭(06687)將有基石投資者持股解禁。



另外，Tesla(US.TSLA)將於周三（22日）盤後公布首季業績。(wa)