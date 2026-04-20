20/04/2026 15:46

恒生投資與滙豐於香港推出「恒生黃金ETF代幣化非上市類別」

《經濟通通訊社20日專訊》恒生投資管理有限公司與滙豐合作，今日在香港推出「恒生黃金ETF代幣化非上市類別」（交易代號：HSGLD）。



新產品由恒生投資發行，為香港首個實物支持的黃金ETF的代幣化非上市類別，透過滙豐的代幣化服務，提供了額外途徑，以擴大黃金投資的渠道。



滙豐擔任該ETF的代幣化代理、黃金交易商、黃金託管人、受託人及過戶代理。透過結合實體資產與創新的金融科技能力，代幣化非上市類別可支援客戶不斷演變的需求，並配合數碼資產市場持續增長的趨勢。代幣化非上市類別現由虛擬資產交易平台HashKey Exchange分銷。這項三方合作亦標誌著香港代幣化生態系統的重要發展，支持更廣泛採用代幣化投資產品，為鏈上投資者帶來新的機遇。



恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁黃勁峰表示，通過推出「恒生黃金ETF代幣化非上市類別」，該行將產品的投資由傳統分銷渠道延伸至鏈上投資者，為他們提供多一種合規的投資選擇。



滙豐證券服務亞洲區主管Suvir Loomba表示，此產品亦與該行現有的黃金代幣產品相輔相成，並再次彰顯該行對香港金融生態創新的承諾。滙豐將繼續致力為客戶提供全面的數碼資產服務，涵蓋資產代幣化及託管方案，並以香港為首個推出的市場。(bn)