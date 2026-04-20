20/04/2026 11:33
《港元利率》港元拆息全線向下，一個月拆息報2.44厘終止兩連升
《經濟通通訊社20日專訊》港元拆息全線向下，而與樓按相關的一個月拆息報2.43577厘，跌11.566基點，終止兩連升；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.58506厘，跌1.905基點。
隔夜息報2.6225厘，跌74.286基點；一周拆息跌13.744基點，報2.53292厘，兩周則跌10.381基點，報2.56655厘。長息方面，六個月拆息跌1.673基點，報2.76762厘，一年期則跌3.649基點，報3.03649厘。
港元匯價今日在7.8342-7.8295之間上落，最新報7.8337。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.6225厘，跌74.286基點；一周拆息跌13.744基點，報2.53292厘，兩周則跌10.381基點，報2.56655厘。長息方面，六個月拆息跌1.673基點，報2.76762厘，一年期則跌3.649基點，報3.03649厘。
港元匯價今日在7.8342-7.8295之間上落，最新報7.8337。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.6225
|-74.286
|一周
|2.53292
|-13.744
|兩周
|2.56655
|-10.381
|一個月
|2.43577
|-11.566
|兩個月
|2.52441
|-4.25
|三個月
|2.58506
|-1.905
|六個月
|2.76762
|-1.673
|一年
|3.03649
|-3.649
資料來源：香港銀行公會