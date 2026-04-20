20/04/2026 14:48

《基金觀點》普徠仕：日本股市前景維持正面，半導體設備等板塊料較穩健

《環富通基金頻道20日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)環球及日本股票投資組合專家Daniel Hurley指，普徠仕對日本股市維持正面看法，雖然宏觀不確定因素（尤其是地緣政治及通脹）明顯升溫。更關鍵的是，日本經濟已逐步擺脫長期通縮趨勢，通脹、工資及企業行為正朝更可持續地向好發展。此外，部分主題性交易，例如與「高市交易」(Takaichi trade)相關的國防及核能板塊，目前估值已大致反映利好因素。



*優質出口企業具吸引力，部分本地企業受惠政策或日圓轉強*



市場中仍有部分板塊的前景相對穩健，其中一個例子為半導體設備企業，鑑於其成本轉嫁能力，以及人工智能與數碼化帶動的結構性需求增長。整體而言，優質出口企業同樣具吸引力，特別是具備差異化產品及全球市場份額的公司，能更有效應對匯率波動並維持盈利能力。此外，部分本地企業有望受惠於政策支持（如消費稅減免）或日圓轉強，有助紓緩進口通脹壓力。金融股方面，隨著貨幣政策逐步退出超寬鬆，淨息差改善將支持其盈利表現，亦帶來具吸引力的投資機會。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。