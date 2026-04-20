20/04/2026 14:48

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ Nuveen發布2026年第二季全球資產類別前景觀點

▷ 全球主要經濟體擴張勢頭未明顯放緩，衰退風險下降

▷ 中東衝突為當前主要潛在風險 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道20日專訊》諾偉(Nuveen)全球投資委員會成員就股票、固定收益、房地產、基礎建設及實物資產等主要資產類別的2026年第二季度前景分享其觀點。*全球經濟衰退風險顯著下降，增長前景轉趨明朗*全球主要經濟體的擴張勢頭未見明顯放緩，樂觀前景並不限於美國經濟。隨著各國政府開支增加，歐洲今年經濟增長預期有望回升，英國、日本及中國經濟增長亦正面。整體而言，全球經濟衰退風險已顯著下降，增長前景轉趨明朗。預期美國核心PCE增幅今年將溫和放緩，而歐元區及英國通脹亦逐步接近各自央行的政策目標。目前最大的潛在風險仍來自持續不斷的中東衝突。不確定性或抑制企業投資，但預計下降幅度有限；更大的風險在於油價或維持高位，甚至進一步上升。仍預計美國年內將再減息兩次，累減50個基點，但減息步伐存在變數，第二次減息或推遲至2027年。預計今年以及中期內，發達經濟體財政赤字將持續偏高，對期限溢價構成上行壓力，長期利率或維持高企。由於財政開支將緩減通脹回落及減息帶來的下行壓力，預測10年期美國國債孳息率於2026年底約為4厘。*分散投資但不宜低估美國市場，以另類信貸及私募股權為核心*投資方面，Nuveen建議分散配置但不宜低估美國市場。人工智能(AI)熱潮或短暫冷卻，但上升趨勢遠未結束。生產力提升、盈利增長穩健，以及有利的稅務及監管政策，將繼續支持美國資產。應以另類信貸及私募股權為核心配置。儘管部分高風險資產類別存在承銷品質及交易結構問題，但只要在投資過程中審慎把關及嚴選項目，市場仍不乏具吸引力的機會。於非投資級別領域，看好中型市場直接借貸。*市政債券仍處新一輪牛市初期，私營房地產處復甦起步階段*市政債券仍處於新一輪牛市初期。由於市政債券的孳息率曲線比美國國債更陡峭，令其成為適合承擔存續期風險的資產。高評級及高收益市政債券均具有吸引的風險回報。私營房地產處於復甦起步階段。近期價格上漲主要來自租金收入增長。資產本身的升值尚未成為推動因素，但預計其未來將逐步回升，為市場帶來額外利好。關注AI及能源轉型帶來的「二階效應」。隨著能源需求上升，涵蓋公用事業及能源輸送的基礎建設投資有望受惠。AI發展及能源轉型，亦可能為基建相關的資產支持證券、房地產及市政債券帶來投資機會。​*應關注優質股票並慎重挑選，看好美國大型股多於小型股*資產展望​方面，Nuveen維持對股票中性立場，投資者應關注優質股票並慎重挑選，而非單憑宏觀環境判斷。AI長期發展勢頭仍強勁，但市場對科技巨頭的審視日益嚴謹，或有助推動升勢擴展至更廣泛的市場板塊。價值型及周期性策略最有望受惠。隨著聯儲局政策偏鴿派並推行有利增長的稅務與監管措施，看好美國大型股多於小型股及其他發達市場股票。儘管新興市場股市近期回升，但鑑於貿易政策及地緣政治風險，仍對其保持審慎。*投資級債券或面臨一定壓力，市政債券基本面穩健最看好*Nuveen對全球債券市場仍維持正面展望。即使部分地區信貸息差收窄，整體孳息率仍具吸引力，加上基本面穩健，市場需求保持強勁。投資者宜進行多元化配置，並充分利用主動式管理的靈敏優勢。預計儘管短期利率下降，長期利率將維持區間上落，故建議投資者保持中性存續期，並聚焦債券投資機會。投資級債券或受息差收窄及存續期偏長影響，面臨一定壓力。市政債券仍是最看好的固定收益資產之一，其穩健基本面支持價格回升及具吸引的相對價值，而孳息率曲線上行趨勢，為尋求延長存續期的投資者提供具吸引的回報。*看好私營房地產持續復甦，房地產債仍吸引惟傾向股權投資*Nuveen看好私營房地產持續復甦，在租金增長及供應受限初步推動下，不同地區及物業類型的回報均見改善。預期未來數季將實現資本升值。行業配置方面，青睞輕工業、便利零售、醫療保健及全球住宅市場。當中，輕工業物業因空置率低，加上土地規劃限制，新增供應並不充裕。房地產債仍具吸引力，息差普遍偏闊，但隨著復甦範圍擴大，正逐步傾向股權投資。上市房地產投資信託(REITs)價格上漲，其資產淨值已接近合理水平。這是一個「選股者市場」，重點板塊包括長者住房、醫療保健、數據中心，以及提供經濟型住房的預製房屋/房車度假村。*公共基建資產極具投資吸引力，基礎建設股權及債務存在機會* ​公共基建資產估值吸引、現金流穩定，且相關企業的服務具必需性和防守性特質，極具投資吸引力。聚焦電力需求最顯著地區，同時規避監管審查較嚴謹的地區。私募市場方面，基礎建設股權及債務存在投資機會，特別是受惠於電力需求急升及雲端運算擴展的資產。偏好現代化及高效能的能源基建，並聚焦數據中心及支持環境轉型的可持續投資。農地仍具長線配置價值，能提供差異化回報並對沖通脹。然而，農作物利潤持續回落，美國市場尤為明顯。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。