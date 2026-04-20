20/04/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價貶26點子，三連跌報6.8648，創一周低
《經濟通通訊社20日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8648，較上個交易日跌26點子，三連跌，創4月13日以來一周新低，較市場預測偏弱約360點，上個交易日報6.8622。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8648
|+26.00
|1歐元/人民幣
|8.0402
|-216.00
|100日圓/人民幣
|4.3049
|+37.00
|1港元/人民幣
|0.8766
|-3.40
|1英鎊/人民幣
|9.2332
|-241.00
|1澳元/人民幣
|4.8891
|-114.00
|1紐元/人民幣
|4.0172
|-128.00
|1新加坡/人民幣
|5.3767
|+16.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7440
|+25.00
|1加元/人民幣
|4.9931
|+8.00
|1人民幣/林吉特
|0.5768
|-9.70
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.1378
|-353.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3983
|+29.00
|1人民幣/韓元
|214.8200
|-174.00