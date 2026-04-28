20/04/2026 17:27

【ＡＩ】華為發布首款鴻蒙AI眼鏡，售2499元起

《經濟通通訊社20日專訊》在今天下午的華為Pura系列及全場景新品發布會上，華為正式發布首款鴻蒙AI眼鏡。產品提供鈦銀灰、流光銀、摩登黑三款配色及圓形、方形兩種鏡框樣式，其中鈦銀灰及摩登黑售價2499元（人民幣．下同），流光銀售價2899元人民幣。今日起開啟預售，4月25日上午正式開售。



據介紹，該款眼鏡採用輕量化新型材料和精密堆疊技術，鏡腿薄至6.25毫米，鏡架輕至35.5克。功能方面，眼鏡搭載1200萬超感光攝像頭，支持AI構圖矯正及0.7秒AI閃拍功能；內置華為自研AI眼鏡芯片，並內置小藝智能體，支持語音喚醒，可提供AI實時視頻交互，同時支持「看一下」支付寶支付等。



續航方面，這款眼鏡的綜合續航可達12小時，支持連續8小時語音通話、連續9小時音樂播放。(wn)