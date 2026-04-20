20/04/2026 09:14

【ＡＩ】DeepSeek據報啟動首次外部融資，目標籌至少3億美元估值超百億

《經濟通通訊社20日專訊》美國科技媒體《The Information》引述消息人士報道，DeepSeek正在與投資者洽談，計劃以至少100億美元的估值籌集不少於3億美元資金。消息人士指，DeepSeek冀充實資金儲備，以便在研發頂尖人工智能(AI)模型的競爭中佔據更有利地位，助其在全球市場推進模型擴展及引進人才。



此前，DeepSeek已多次拒絕中國頭部風投機構與科技巨頭的投資邀約。例如2025年3月，騰訊(00700)和阿里巴巴(09988)等希望與DeepSeek探討潛在的合作機會，但其創始人梁文峰因擔心外部投資者會干預公司決策，他表示「現在並不急於融資」。



另據《中國證券報》引述某大型國資股權機構人士表示，有渠道反饋，DeepSeek正啟動首次外部融資的消息很有可能屬實，惟更多信息不便透露。(wn)