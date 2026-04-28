20/04/2026 14:53

【ＡＩ】阿里通義推出語音識別大模型Fun-ASR1.5，覆蓋30種語言及漢語七大方言

《經濟通通訊社20日專訊》阿里巴巴(09988)通義實驗室今日正式推出語音識別大模型Fun-ASR1.5，主打方言工業級可用的語音識別能力，目前已在阿里雲百煉平台正式上線，面向各行業客戶提供API服務。



據介紹，Fun-ASR1.5基於統一的大模型架構，單模型即可覆蓋30種語言、漢語七大方言體系及超過20種地方口音，並且能夠精準轉寫古詩詞吟誦。測試顯示，典型方言場景字錯誤率(CER)相對上一版本下降56.2%；在一些「高難度」的跨語言切換（Code-Switching）場景下也能應對自如，即同一段對話夾雜多種語言，模型也能準確識別，無需提前告訴它接下來要說哪種語言。此外，模型還可以基於上下文語義自動插入標點符號，使轉寫結果接近書面表達。(wn)