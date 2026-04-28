20/04/2026 15:03

【ＡＩ】螞蟻靈光App啟動創作者激勵計劃，1億元扶持優質閃應用

《經濟通通訊社20日專訊》螞蟻旗下全模態通用AI助手靈光App今日宣布啟動「靈光閃應用創作者激勵計劃」，將投入1億元（人民幣．下同）專項基金，扶持優質閃應用和優秀創作者。同時，靈光App推出全新功能--靈光圈。



據悉，該計劃每天最高100萬元激勵10000個優質閃應用；每周最高100萬元激勵100名優秀創作者。用戶在靈光App生成閃應用，並發布到靈光圈即可參加評選。同時，靈光全面升級閃應用功能，強化多智能體協作、全模態生成、手機端原生能力集成，打造消費級Coding Agent。



而在靈光圈，個人創作的閃應用可以被分享、點讚和二次創作。



螞蟻集團2025年11月18日官宣推出全模態通用AI助手「靈光」。該助手支持「自然語言30秒生成小應用」，同時它也是「業內首個全代碼生成多模態內容的AI助手」，支持3D數字模型、音頻、圖標、動畫、地圖等全模態的信息輸出。(jq)