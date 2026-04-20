20/04/2026 16:24

【中東戰火】中國駛往伊朗貨船遭美扣押，北京：對強制截停有關船隻表示關切

《經濟通通訊社20日專訊》在今日的中國外交部例行記者會上，有記者提到，美國扣押了一艘從中國駛來的伊朗貨船，伊朗誓言將對美方這一行徑進行報復。



對此，中國外交部發言人郭嘉昆表示，霍爾木茲海峽局勢敏感複雜，中方對美方強制截停有關船隻表示關切，希望有關方以負責任的態度恪守停火協定，避免激化矛盾，加劇局勢緊張，為海峽通行恢復正常提供必要條件。



關於美伊停火將於明日到期，伊朗表示不會參加第二輪談判，郭嘉昆表示，當前地區的局勢正處在戰和轉換的關鍵階段，和平窗口既已打開，就應該為盡早結束戰爭創造有利條件。中方支持相關方繼續保持停火和談判勢頭，將本著習近平主席四點主張精神，繼續推動局勢緩和，為最終實現中東地區持久和平穩定發揮建設性作用。(jq)