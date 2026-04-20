20/04/2026 09:40

【聚焦人幣】人民幣中間價創一周低，即期開市升34點子報6.8263

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8648，較上個交易日跌26點子，三連跌，創4月13日以來一周新低，較市場預測偏弱約360點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開34點子，報6.8229，上個交易日即期匯率收盤報6.8263。



中東局勢依舊複雜多變，美伊雙方在臨時停火協議到期前能否繼續談判仍存不確定性，美元探底企穩，人民幣中間價整體保持穩定；待外部局勢明朗之後，人民幣有望重拾升勢。



平安銀行最新觀點指出，在美伊戰爭短期或難結束背景下，受益於國內能源進口依賴度較低、產業鏈韌性及出口競爭力強等因素支撐，人民幣或在外圍波動中持續保持韌性；預計短期內人民幣將在合理均衡水平附近雙向波動，整體波動區間在6.80-6.85。(jq)