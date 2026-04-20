20/04/2026 16:39

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收升68點子，止三連跌報6.8195

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8195，較上個交易日4時30分收盤價升68點子，止三連跌，全日在6.8183至6.8230之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌30點子，報6.8201。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8648，較上個交易日跌26點子，三連跌，創4月13日以來一周新低，較市場預測偏弱約360點。



市場人士稱，美伊可能重燃戰火的擔憂推升市場避險情緒，美元指數回到98關口上方交投，反彈高度暫時受限；人民幣得益於結匯需求而表現相對偏強，不過在地緣緊張局勢降溫前，人民幣單邊升值可能性也不大。



一中資行交易員稱，「人民幣中間價維穩的信號比較明確，即期短期估計得穩一段時間，中期還是看漲的。」(jq)