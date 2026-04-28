20/04/2026 17:59

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▷ 推出AI智能體平台「納豆Pro」並開放預商用

▷ 逾百藝人入駐AI藝人庫引發部分團隊否認授權 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社20日專訊》2026愛奇藝世界．大會今日在北京開幕，愛奇藝創始人、CEO龔宇表示，AI正在顯著降低影視製作成本、縮短製作周期、降低製作難度，這將促使創作者數量和作品數量快速增長，激發用戶影視消費爆發，實現行業規模爆發式增長。基於這一判斷，愛奇藝將轉型成非中心化社交媒體，構建一個創作者擁有IP資產、私域流量和豐厚回報的新影視內容生態系統。龔宇指出，長期以來長視頻平台採取「中心化」機制，由少數人決定內容供給。AI的介入有望打破這一模式，推動平台向「去中心化」方向轉型。為加速這一變革，愛奇藝正積極尋求合作夥伴。龔宇表示，愛奇藝「跪求」AI生成的高品質影視作品，並強調公司迫切需要既懂AI 技術又懂藝術創作的複合型人才。*「納豆Pro」對外開放，與逾百藝人簽入駐同意書*愛奇藝並宣布，旗下AI智能體平台「納豆Pro」正式對外開放，進入預商用階段。據介紹，這款AI工具可以處理電影製作的幾乎所有環節，從劇本生成、分鏡設計到最終視頻渲染。愛奇藝還公布了「AI 藝人庫」計劃，宣布于和偉、張若昀、馬蘇、陳哲遠、曾舜晞、丞磊、王楚然、房主任、蔣龍等100多名藝人已經簽約入駐同意書，入駐「納逗Pro」的藝人庫。不過，張若昀、于和偉、王楚然、李一桐等藝人團隊隨即發文否認簽署過AI相關授權。其中陳哲遠方面回應稱，僅被平台納入藝人庫，但未簽署具體影視授權協議。愛奇藝最新發文回應稱，愛奇藝「納逗Pro」藝人庫建立的初衷，旨在為AIGC創作者提供一個規範的平台，便於其在創作中遴選藝人，並通過愛奇藝與藝人方高效溝通合作細節。「需要強調的是，入駐愛奇藝納逗Pro藝人庫，代表藝人有接洽AI影視項目的意願，但是否參加某個具體項目、是否出演某個具體角色，都需要進行單獨的商談和授權。這一流程與傳統的真人影視項目合作流程是一致的」。另據《新浪科技》報道，在納豆Pro上查詢發現，目前已經入駐藝人庫的藝人共117位，張若昀、于和偉、王楚然、李一桐等藝人並無入駐。(sl)