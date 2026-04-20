20/04/2026 10:31

《匯海威言－毛偉廉》美伊停火期限逼近，金、油進入關鍵時刻

《匯海威言》美伊本周能否恢復談判仍存變數，在談判結果明朗前，避險情緒料持續，金價與油價短線走勢偏強。本周市場焦點仍在美伊是否展開談判及其進展。



美伊衝突仍是目前中東局勢的核心不穩定因素。美國與伊朗自4月8日起進入為期兩周的臨時停火，將於4月22日到期。停火雖暫時降低了直接軍事衝突風險，但並未解除雙方矛盾，尤其是在核問題、制裁安排以及霍爾木茲海峽航行安全方面。原定4月20日舉行的美伊談判，至完稿前，最新消息指，據CNN在香港時間19日晚上11:45報道：「白宮表示，副總統萬斯和其他高級官員將在未來幾天與伊朗舉行新一輪會談。伊朗方面稱，伊朗代表團將於周二（21日）抵達巴基斯坦，但伊朗官方媒體尚未證實德黑蘭代表團將出席會談的計劃。」伊朗代表會否出席及會談確實日期仍有待證實。



在中東層面，以色列與黎巴嫩之間的緊張雖因短暫停火而降溫，但南黎巴嫩局勢仍不穩定，加沙地帶亦屢有零星衝突，反映中東整體仍處於「停火但未降級」的狀態。更重要的是，能源市場高度關注海上風險：霍爾木茲海峽通行仍受限制，而紅海方面亦出現不穩定因素，使原油供應存在突發中斷的可能。這種結構性不確定，成為金融市場近期波動的主要原因。



在此形勢下，現貨黃金仍具避險功能。本周金價料以高位上落為主，預期大致在每盎司4600至4900美元波動。若美伊談判取消或停火破裂，避險需求可能大幅推動金價上試5000美元關口；反之，若談判落實並延長停火，美元回穩，金價或回落測試4500美元附近支持。至於WTI原油，上周五（17日）收在每桶83.85美元，當晚顯著回落，主因是美國表示將在周一（20日）和伊朗恢復談判，但伊朗在上周六（18日）否認談判。油價短線仍以地緣事件驅動為主，本周油價料於每桶80至100美元區間波動，只要霍爾木茲海峽未完全恢復正常通行，油價下行空間有限；一旦停火失效或衝突出現升級，油價迅速衝上105美元以上亦不排除。整體而言，本周市場焦點仍繫於4月20日談判與4月22日停火期限兩大時間點。



*本周黃金技術分析*



上周五（17日）現貨金收報每盎司4830美元，全周高位為4889美元，低位為4644美元，反映金價整體仍穩守於高位區間。本周金價走勢的關鍵，在於本周美伊能否恢復談判以及談判是否出現實質進展。



技術走勢方面，上方阻力首先為4889美元（4月17日高位）；若成功突破，下一阻力將指向5017美元（3月18日高位）；進一步上破，短線不排除上試5238美元（3月10日高位）。



下方支持方面，首個支持位在4644美元（4月13日低位）；一旦失守，金價或回落測試4306美元（3月24日低位）。



*本周重要經濟數據*



周二（21日）

20:30：美國3月按月零售銷售增長，預測為1.4%，前值為0.6%。



周四（23日）

01:00：美國拍賣20年期國債，上次中標利率為4.817%。



*本文撰於2026年4月20日上午0時20分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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