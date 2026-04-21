21/04/2026 17:06

《外圍焦點》美聯儲主席候選人沃什提名聽證會召開，美國公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社21日專訊》美股三大指數昨日輕微下跌。在美伊兩國為期兩周的停火協議即將於周三（22日）屆滿之際，投資者難以充分評估中東爆發全面戰爭的風險，導致資金在不明朗因素發酵前選擇觀望。道指收市跌4點或0.01%，報49442點；標指跌16點或0.24%，報7109點；納指跌64點或0.26%，報24404點。港股方面，恒生指數收市報26487，升126點或0.5%，成交2052億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:00pm，美國參議院金融委員會就提名沃什為下任美聯儲主席召開聽證會。22日凌晨2:30am，美聯儲理事沃勒在布魯金斯學會發表演講。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布3月零售銷售，月率升幅料由0.6%擴大至1.4%。10:00pm，美國公布3月成屋待完成銷售，月率升幅料由1.8%收窄至0.5%。



在美國，今日公布業績的公司有：聯合健康(US.UNH)等。(wa)