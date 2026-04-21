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21/04/2026 17:05
英鎊兌美元報1.3504，英國2月失業率降至4.9%低於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.247
|98.097
|0.150
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.17/21
|159.01/05
|158.80/84
|歐元/美元
|1.1763/67
|1.1763/67
|1.1788/92
|英鎊/美元
|1.3502/06
|1.3506/10
|1.3534/38
|美元/瑞郎
|0.7802/06
|0.7794/98
|0.7783/87
|美元/加元
|1.3656/60
|1.3653/57
|1.3645/49
|澳元/美元
|0.7153/57
|0.7151/55
|0.7177/81
|紐元/美元
|0.5902/06
|0.5903/07
|0.5890/94
|美元/人民幣
|6.8160/64
|6.8154/58
|6.8173/77
|美元/港元
|7.8312/16
|7.8299/03
|7.8303/07
*上述報價只供參考用