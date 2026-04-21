21/04/2026 08:10

《政政經經－石鏡泉》I am not lonesome tonight

《政政經經》I am not lonesome tonight，我今夜不寂莫。筆者在N年前已謂金會升至每盎司8000美元，富國銀行今時也如是說，飲杯。



富國銀行策略師Ohsung Kwon在最新報告中指出，全球經濟已進入第四輪「貨幣貶值周期」，不斷攀升的債務、赤字和通脹正在侵蝕美元等法定貨幣的價值。在這樣的時期，投資者往往會尋求傳統體系之外的避風港--而歷史上，黃金一直是財富保值的最佳去處。



Kwon還表示，「經過近期金價回調，目前金價已更接近我們模型給出的每盎司4500美元的公允價值。從三個驅動因素來看，它們均表明，貨幣貶值將從當前水平進一步深化。」Kwon稱，金價到2027年可能因此升至每盎司8000美元。



不買金，買股好不好？股有反覆。



丹斯克銀行的分析師Kirstine Kundby-Nielsen在一份報告中稱，本周市場可能會持續波動，因為美國和伊朗正在努力就一項協議進行談判。如果石油不能很快通過霍爾木茲海峽，油價很可能會進一步上漲，並再次突破每桶100美元，從而給收益率帶來上行壓力。這位高級分析師表示，上周五過後，各地區和不同期限的國債收益率普遍下降，原因是伊朗宣布開放了霍爾木茲海峽。然而，在周末期間，伊朗方面改變了立場，重新關閉了海峽，而美國方面也確認其航運封鎖將繼續進行。



不過有隻股，可以留意。



高盛發表報告指，香港在2025年重奪全球股權融資市場榜首。進入2026年，香港IPO勢頭加速。今年迄今，已有40家公司上市，集資140億美元，按年增488%。目前約有400份活躍申請，凸顯了發行人的高度信心。高盛分析顯示，現有資本足以消化新增發行。該行預計2026年全年股權總供應量將達到1100億美元，其中600億美元為新IPO，500億美元為IPO後融資。高盛認為香港IPO活動的復甦可能會推動港交所和擁有更多海外業務的內地券商實現更好的成長。



所以，港交所(00388)可以諗諗。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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