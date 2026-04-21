21/04/2026 08:02

【風雲人物】AI大時代急流勇退，蘋果行政總裁庫克9月卸任

《經濟通通訊社21日專訊》蘋果(US.AAPL)周一（20日）宣布現任行政總裁庫克將於今年9月卸任，轉任公司執行董事局主席。硬件工程高級副總裁特納斯(John Ternus)將出任新一任行政總裁，迎戰AI大時代。



此次權力交接標誌著蘋果自2011年庫克接替已故創辦人喬布斯以來，15年間首次更換掌舵人。事實上，庫克在去年8月已超越喬布斯的5090天任期，成為蘋果史上在位時間最長的行政總裁。



在庫克執掌的15年間，蘋果市值累計飆升約24倍，市值已突破4萬億美元大關。隨著特納斯即將上任，投資者將密切關注這位接任人如何釐定蘋果的長期戰略，特別是在AI領域的後續發展。(jf)