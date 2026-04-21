21/04/2026 08:33

【開市Ｇｏ】特朗普拒延美伊停火，庫克卸任蘋果CEO，中移動新業務收入佳

2026年4月21日【要聞盤點】



1、美股三大指數周一（20日）輕微下跌。在美伊兩國為期兩周的停火協議即將於周三（22日）屆滿之際，投資者難以充分評估中東爆發全面戰爭的風險，導致資金在不明朗因素發酵前選擇觀望。道指收市跌4點，或0.01%，報49442點；標指跌16點，或0.24%，報7109點；納指跌64點，或0.26%，報24404點。中國金龍指數跌69點。日經指數開報59120點，升0.5%。



2、美國總統特朗普表示，美國與伊朗為期兩周臨時停火安排美東時間周三屆滿，他認為無需延長停火，並形容延長「極不可能」。美方將維持霍爾木茲海峽相關封鎖措施，直至談判取得明確結果。



3、據報美伊會談計劃周三在巴基斯坦舉行，伊朗代表團擬周二前往伊斯蘭堡。



4、聯儲局主席候選人沃什定於美東時間周二上午10點出席參議院銀行委員會提名確認聽證會，發言稿顯示他將強調維護聯儲局獨立性。



5、中國總理李強指當前國際局勢深刻變化，必須不斷增強能源體系安全保障能力，充分挖掘可再生能源供給潛力。



6、內地發改委主任鄭柵潔昨日主持召開民營企業座談會，與海亮集團、小鵬集團(09868)、萬洋集團、天齊鋰業(09696)及魯泰紡織等企業負責人深入交流，面對面聽取對當前經濟形勢及應對外部環境複雜變化的意見建議。



7、歐洲央行行長拉加德表示，伊朗戰爭帶來「雙重不確定性」，央行需更多數據才能作出政策判斷。



8、港交所首席營運總監劉碧茵表示，將優先延長衍生產品交易時間，目標完全覆蓋美股收市時段，但未交代具體時間表，仍需視乎市場配合及監管機構意見。



9、香港證監會公布新監管框架，推動在香港試行代幣化證監會認可投資產品的二級市場買賣，以促進香港數碼資產交易活動及生態圈發展。首批產品預期主要為代幣化貨幣市場基金。



10、蘋果公司任命硬件工程高級副總裁特納斯為行政總裁，9月1日起生效，庫克將轉任執行董事長。



11、商米科技(06810)今日至周五（24日）招股，每股作價24.86元，集資額最高達10.6億元，每手100股，入場費2511.07元。公司預期於下周三（29日）掛牌，聯席保薦人為德銀、中信証券及農銀國際。獲東方資產管理等基石認購。





【焦點股】



寧德時代(03750)

- 股東寧波聯合詢價售股超購逾1倍，折讓5%售5800萬A股套238億人幣



蘋果概念股：舜宇光學科技(02382)、瑞聲科技(02018)、比亞迪電子(00285)

- 蘋果硬件工程高級副總裁特納斯9月接任蘋果行政總裁，庫克轉任執行董事長



群核科技(00068)

- 超額配股權悉數行使發行逾2409萬新股，額外集資1.8億元



天齊鋰業(09696)

- 料首季盈利最多20億人幣升18倍，料收入大升



阿里巴巴(09988)

- 旗下千問團隊推出旗艦大語言模型Qwen3.6-Max的早期預覽版本



騰訊(00700)

- 入股哈薩克金融科技公司Kaspi.kz，成最大股東之一



泡泡瑪特(09992)

- 授出37萬份獎勵予僱員設5個歸屬期，市值5961萬元



中國移動(00941)

- 首季少賺4%EBITDA跌5%，雲計算等其他業務收入大增近13%

- 首季移動客淨增376萬戶扭轉上季淨減，5G客淨增2600萬戶



特步國際(01368)

- 首季主品牌低單位數增長，索康尼銷售升逾兩成



中國港能(00931)

- 擬獲沙特Al-Qimmah Energy入股拓油氣貿易，今日復牌



勝宏科技(02476)

- 超購430倍一手分配率0.7%，暗盤升近59%一手賺逾萬元，今日掛牌





【油金報價】



紐約期油下跌1.34%，報86.25美元/桶



布蘭特期油上升3.78%，報93.80美元/桶



黃金現貨上升0.03%，報4822.35美元/盎司



黃金期貨上升0.27%，報4841.91美元/盎司