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21/04/2026 15:04
紐元兌美元報0.5915，新西蘭首季CPI按年升3.1%高於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.142
|98.097
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.80/84
|158.87/91
|158.80/84
|歐元/美元
|1.1774/78
|1.1773/77
|1.1788/92
|英鎊/美元
|1.3520/24
|1.3523/27
|1.3534/38
|美元/瑞郎
|0.7787/91
|0.7788/92
|0.7783/87
|美元/加元
|1.3644/48
|1.3649/53
|1.3645/49
|澳元/美元
|0.7162/66
|0.7162/66
|0.7177/81
|紐元/美元
|0.5913/17
|0.5906/10
|0.5890/94
|美元/人民幣
|6.8144/48
|6.8146/50
|6.8173/77
|美元/港元
|7.8305/09
|7.8315/19
|7.8303/07
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