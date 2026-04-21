21/04/2026 19:00

《再戰明天》英國公布CPI，歐元區公布消費者信心指數

《經濟通通訊社21日專訊》英國公布CPI，及歐元區公布消費者信心指數，料為周三（22日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周三本港時間3:00pm，歐洲央行執委埃爾德森參加歐洲智庫布魯蓋爾舉辦的「歐盟銀行業改革」對話。3:40pm，歐洲央行執委連恩在歐洲系統性風險委員會(ESRB)關於歐洲安全資產的高級別研討會發表主旨演講。晚上8:15pm，歐洲央行執委連恩參加小組討論。8:45pm，歐洲央行執委奇波洛內參與彼得森國際經濟研究所線上系列活動及播客《歐洲，接下來怎麼辦？》的對話環節。



*日本公布進出口數據，新東方公布業績*



數據方面，周三7:50am（本港時間．下同），日本公布3月出口，年率升幅料由4%擴大至11%；3月進口年率升幅料由10.3%收窄至7%；3月貿易收支料由443億日圓升至10582億日圓。2:00pm，英國公布3月消費者物價指數，月率升幅料由0.4%擴大至0.6%，年率升幅料由3%擴大至3.3%；3月核心消費者物價指數年率升幅料維持於3.2%。4:30pm，英國公布2月房價指數。10:00pm，歐元區公布4月消費者信心指數，料由負16.3惡化至負17.2。



在本港，明日公布業績的公司有:新東方-S(09901)等。



此外，明日廣和通(00638)將有基石投資者持股解禁。(wa)