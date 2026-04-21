21/04/2026 12:00

EX.IO歡迎證監會虛擬資產新監管框架，投資者更安心交易代幣化資產

《經濟通通訊社21日專訊》香港持牌虛擬資產交易平台EX.IO稱，對於證監會容許代幣化產品在二級市場買賣表示熱烈歡迎，認為新框架不僅為合規業界提供了更清晰的指引，亦進一步突顯合規持牌平台在保障投資者權益與促進市場創新的核心價值。



公司相信，新舉措將有效提升代幣化產品的流動性，讓合資格投資者能夠在受規管環境下更安心地交易代幣化資產。至於首批產品預期主要為代幣化貨幣市場基金，EX.IO稱，已上架系列代幣化產品，數量位居香港合規同業前列，其相關底層資產包括黃金、美債、貨幣市場基金等熱門優質資產，且市場反響日趨熱烈，可預計將強勢進一步拉升平台交易量及相關變現能力，同時亦正持續為客戶甄選不同優質資產，及將相關產品上架。(rh)