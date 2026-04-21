21/04/2026 12:18

證監會黃天祐:黃金ETF有助進一步提升香港在全球黃金定價體系中的影響力

《經濟通通訊社21日專訊》證監會主席黃天祐在出席南方東英黃金ETF上市儀式上表示，局方致力推動金融創新與市場多元化，以穩健而進取的監管，服務實體經濟發展，回應投資者日益增長的財富管理和風險管理需求。當前全球局勢加速演變，資產配置多元化的趨勢日益明顯，今天掛牌的黃金ETF可謂恰逢其時。黃金ETF不僅為投資者提供便捷、高效的黃金配置渠道，也有助於進一步提升香港在全球黃金定價體系中的影響力。



他指出，一個成熟的國際金融中心，猶如一支頂尖交響樂團，從來不是單一機構或單一產品的獨奏，而是多元參與者協同共奏的生態體系。只有在交易所、金融機構、基金管理人等各方積極參與下，現貨、風險對沖工具與基金產品同向發力、和聲共振，市場才能展現出充沛的韌性與活力。(bn)