21/04/2026 13:24

陳茂波:發展國際黃金交易市場是鞏固和提升香港國際金融、貿易和航運中心地位的重要一步

《經濟通通訊社21日專訊》財政司司長陳茂波表示，發展國際黃金交易市場，是鞏固和提升香港國際金融、貿易和航運中心地位的重要一步，國家「十五五」規劃也明確支持香港構建大宗商品交易生態圈。



他指出，要打造整條的產業鏈和價值鏈，涵蓋清算、實體交割、物流倉儲、衍生產品等一系列的環節，並擴大人民幣在國際黃金市場定價與交易中的影響力，同時貢獻區域內更穩定、更高效的黃金和大宗商品交易，貢獻國家的金融強國建設。



他提及，特區政府正全力推動「金融+」發展戰略，以金融賦能千行百業的發展，包括支持不同發展階段的優質企業做大做強。政府會繼續推進上市制度的優化和改革，讓更多創科企業能夠更便捷、更高效地通過香港市場籌集發展所需資金。(bn)